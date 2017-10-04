Гонтарєва офіційно заявила про свою відставку
Про це вона заявила на брифінгу, - інформує "112 Україна". Цього разу заяву дійсно написано і подано на розгляд Президента Петра Порошенка.
Гонтарєва була призначена главою НБУ 19 червня 2014 р. До цього вона була головою групи компаній "Інвестиційний Капітал України" (ICU).
6 квітня під маєтком Гонтарєвої відбулися протести. Активісти, переважно молоді жінки, вимагали закриття російських банків в Україні та відставки Гонтарєвої. На паркані вони намалювали свиню з російським прапором, а також нанесли написи "Вбивця", "Крадійка", "Посіпака" та знаки долара.
Зазначимо, що журналісти почали писати про можливу відставку глави Нацбанку України Валерії Гонтарєвої вже через два місяці після її призначення у 2014 році. Ця тема активно обговорювалася і у 2015, і у 2016 році.
Але на початку березня 2017 року на прес-конференції в Нацбанку Валерія Гонтарєва дала зрозуміти, що насправді готова достроково покинути своє крісло.
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