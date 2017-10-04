Гонтарєва офіційно заявила про свою відставку

Про це вона заявила на брифінгу, - інформує "112 Україна". Цього разу заяву дійсно написано і подано на розгляд Президента Петра Порошенка.

Гонтарєва була призначена главою НБУ 19 червня 2014 р. До цього вона була головою групи компаній "Інвестиційний Капітал України" (ICU).