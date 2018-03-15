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Гонтарєва переконана, що її місія в Нацбанку виконана

Чиновниця вважає, що всі потрібні реформи були зроблені
Валерія Гонтарєва заявила, що вважає свою місію на чолі Нацбанку України виконаною, адже були запроваджені реформи.
Гонтарєва переконана, що її місія в Нацбанку виконана Валерія Гонтарєва. Фото: korrespondent.net

Про це вона сказала під час звіту у Верховній Раді, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Від самого початку я наголошувала, що прийшла до Нацбанку для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, які негайно потребували українська економіка і банківський сектор були зроблені, я вважала свою місію повністю виконаною і в квітні минулого року я подала президенту офіційну заяву про відставку за власним бажанням", - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що Гонтарєва завершила професійну діяльність в Нацбанку 11 травня 2017 року та з того часу перебуває у відпустці за свій рахунок, поки її не звільнить Рада. Повертатися до роботи на посаду голови Нацбанку Гонтарева не має наміру.

Зазначимо, у квітні Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

Згодом Рада НБУ визнала недостатньою роботу правління щодо нагляду за ПриватБанком.

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15 03 2018 13:41
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