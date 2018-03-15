Гонтарєва переконана, що її місія в Нацбанку виконана
Про це вона сказала під час звіту у Верховній Раді, трансляцію вів телеканал "112 Україна".
"Від самого початку я наголошувала, що прийшла до Нацбанку для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, які негайно потребували українська економіка і банківський сектор були зроблені, я вважала свою місію повністю виконаною і в квітні минулого року я подала президенту офіційну заяву про відставку за власним бажанням", - сказала Гонтарева.
Нагадаємо, що Гонтарєва завершила професійну діяльність в Нацбанку 11 травня 2017 року та з того часу перебуває у відпустці за свій рахунок, поки її не звільнить Рада. Повертатися до роботи на посаду голови Нацбанку Гонтарева не має наміру.
Зазначимо, у квітні Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.
Згодом Рада НБУ визнала недостатньою роботу правління щодо нагляду за ПриватБанком.
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