Гонтарєва переконана, що її місія в Нацбанку виконана

Валерія Гонтарєва заявила, що вважає свою місію на чолі Нацбанку України виконаною, адже були запроваджені реформи.

Про це вона сказала під час звіту у Верховній Раді, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Від самого початку я наголошувала, що прийшла до Нацбанку для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, які негайно потребували українська економіка і банківський сектор були зроблені, я вважала свою місію повністю виконаною і в квітні минулого року я подала президенту офіційну заяву про відставку за власним бажанням", - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що Гонтарєва завершила професійну діяльність в Нацбанку 11 травня 2017 року та з того часу перебуває у відпустці за свій рахунок, поки її не звільнить Рада. Повертатися до роботи на посаду голови Нацбанку Гонтарева не має наміру.

Зазначимо, у квітні Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

Згодом Рада НБУ визнала недостатньою роботу правління щодо нагляду за ПриватБанком.