Гонтарєва запропонувала Порошенку декілька кандидатів на своє місце
"На цій позиції має працювати справжній професіонал, банкір, технократ, не політик. Таке моє бачення, я вже запропонувала кілька кандидатур свого наступника. Але вибір, безумовно, за Президентом", - сказала Гонтарева, повідомляє "Укрінформ".
Вона також заявила, що виконала свою місію на посаді глави НБУ.
"Я ніколи не говорила, що працюватиму у центральному банку все життя. Я вважаю, що свою місію повністю виконала. По-перше, країна перейшла на гнучкий валютний курс та започаткувала нову монетарну політику інфляційного таргетування. По-друге, ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків та посилили її стійкість на майбутнє. А також ми зробили повну трансформацію Національного банку в потужну модерну інституцію, перебудувавши всі процеси", - зазначила Гонтарева.
Гонтарєва додала, що після своєї відставки візьме час на відпочинок і проведе його з родиною.
"Поки я навіть не хочу думати про нову роботу, а далі подивимося", - сказала вона.
Раніше голова Національного банку України заявляла, що готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура "професіонала і технократа".
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