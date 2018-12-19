НОВИНИДержавний суддя штату Вашингтон (США) зобов'язав компанії Google і Facebook виплатити 455 тисяч доларів у зв'язку з тим, що вони не зберегли на своїх сайтах записи про замовників політичної реклами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google і Facebook заплатять $455 тисяч за порушення правил політичної реклами
"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб захистити чесність виборів і запобігти іноземне втручання"
Фото: gettyimages.com
"Google виплатить 217 тисяч доларів, Facebook - 238 тисяч за двома судовими позовами, у яких компанії звинувачувались у порушенні законодавства про прозорість політичних оголошень", - заявив генпрокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон, повідомляє АР.
Держпрокурори стверджували, що компанії порушили закон, який вимагає вести детальні записи про те, хто платить за онлайн-політичні рекламу на їх платформах.
Facebok і Google відмовились надати дані про політичну рекламу на муніципальних виборах 2017 року за запитом газети The Stranger, підкреслили прокурори.
Прес-секретар Facebook Бет Готьє заявила, що компанія була рада вирішити це питання.
"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб захистити чесність виборів і запобігти іноземне втручання. Ми вважаємо, що усі оголошення на Facebook мають бути прозорими", - зазначила вона.
Водночас у Google повідомили, що у цьому році ввели в дію кілька інструментів для забезпечення прозорості на федеральних виборах у США. За словами представника компанії, "вони шукають способи вивести ці способи на державний рівень".
Також, Блок Петра Порошенка "Солідарність" з 2016 року співпрацює з ТОВ "Постмен-Україна", це підприємство для партії розміщує рекламу у Facebook. Партія з 2016 року по 2 квартал 2018 року виплатила ТОВ "Постмен-Україна" 4,7 млн грн.
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