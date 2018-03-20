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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Google інвестує $ 300 мільйонів у допомогу медіа та боротьбу з фейками

Компанія планує покращити читання новин в Інтернеті
Google планує інвестувати 300 мільйонів доларів на допомогу медіа та боротьбу з фейковими новинами.
Google інвестує $ 300 мільйонів у допомогу медіа та боротьбу з фейками Фото: FRANCOIS LENOIR

В Google зазначають, що журналістика в цифрову епоху опинилась у незручному становищі, отже компанія має подбати про майбутнє галуззі, з якою вона має спільну місію, - повідомляє BBC.

Зокрема компанія планує покращити читання новин в Інтернеті, наприклад, за допомогою швидких завантажень мобільних веб-сторінок.

В Google також запевняють, що вже налаштували свої пошукові алгоритми на визначення фейкових новин, проте зупинятися на цьому не збираються.

У минулому Google сам піддавався критиці за рекламу фейкових статей. Наприклад, у 2017 році, пошуковик пропонував інформацію, що стрілець, який вбив 59 чоловік у Лас-Вегасі, начебто був демократом, який виступав проти Дональда Трампа.

Нагадаємо, у січні італійський уряд запустив онлайн-сервіс, спрямований на боротьбу з "фейковими" новинамиЛюди можуть повідомляти про фальшиві, на їхню думку, новини через систему "червоних кнопок" на веб-сайті поштової поліції Італії, яка займається боротьбою з онлайн-злочинністю.

У Євросоюзі пропонують запровадити код принципів, який би регламентував діяльність онлайн-платформ та соціальних мереж, спрямовану на уникнення поширення фейкових новин та дезінформації.
 

 

 

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20 03 2018 21:25
ТЕГИ: Google, медіа, фейк
МЕДІА
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