Google інвестує $ 300 мільйонів у допомогу медіа та боротьбу з фейками

Google планує інвестувати 300 мільйонів доларів на допомогу медіа та боротьбу з фейковими новинами.

В Google зазначають, що журналістика в цифрову епоху опинилась у незручному становищі, отже компанія має подбати про майбутнє галуззі, з якою вона має спільну місію, - повідомляє BBC.

Зокрема компанія планує покращити читання новин в Інтернеті, наприклад, за допомогою швидких завантажень мобільних веб-сторінок.

В Google також запевняють, що вже налаштували свої пошукові алгоритми на визначення фейкових новин, проте зупинятися на цьому не збираються.

У минулому Google сам піддавався критиці за рекламу фейкових статей. Наприклад, у 2017 році, пошуковик пропонував інформацію, що стрілець, який вбив 59 чоловік у Лас-Вегасі, начебто був демократом, який виступав проти Дональда Трампа.