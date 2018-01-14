Google назвав Путіна переможцем російських президентських виборів 2018 року

14 січня користувачі Twitter звернули увагу, що Google на запит про президентські вибори в Росії 2018 року називає переможцем Володимира Путіна.

За дві години, коли про помилку Google написали практично всі великі російські ЗМІ, зокрема РБК, "Ведомости" і "Коммерсантъ", підказка про переможця зникла. Тепер за запитом "вибори-2018" або "президентські вибори в Росії" відображається лише загальна інформація про вибори.

Як пояснили у представництві "Вікіпедії", невідомий користувач відредагував статтю про вибори, дописавши туди прізвище Путіна, після чого Google проіндексував цей результат.

Схожі курйози вже траплялися. У 2016 році за запитом "лузер" пошуковик видавав Дональда Трампа, тому що для нього створили сайт на домені loser.com. А у 2011 році за запитом "вбивство" почала відображатися стаття "Вікіпедії" про аборти.

Нагадаємо, компанія Google Україна поділилася підсумковим рейтингом найбільш популярних запитів українських користувачів Google за 2017 рік.