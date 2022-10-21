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Google оштрафований Індією на $161 мільйон

Комісія з питань конкуренції Індії оштрафувала Google на 13 мільярдів рупій ($161 мільйон) за порушення правил конкуренції.
Google оштрафований Індією на $161 мільйон Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє BBC.
 
Регулятор звинуватив технічного гіганта в укладанні "односторонніх угод" з виробниками смартфонів, щоб забезпечити домінування своїх додатків. Комісія заявила, що Google "зловживає" ліцензуванням своєї операційної системи Android.
 
Чиновники наполягають, що Google схиляє виробників гаджетів за замовчуванням використовувати пакет її додатків, таких як Google Chrome, YouTube, Google Maps та інші. У заяві комісії також підкреслюється, що така практика пригнічує конкуренцію та надає Google необмежений доступ до даних користувачів і вигідних рекламних можливостей.
 
Google наразі стикається з серією антимонопольних справ у Індії. Місцева влада також перевіряє поведінку компанії на ринку смарттелевізорів і її платіжну систему в додатках. Розслідування, пов’язане з Android, було розпочато у 2019 році після скарг споживачів смартфонів. Справа схожа на ту, з якою Google зіткнулася в Європі, де врешті компанію оштрафували на $5 мільярдів.
 
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21 10 2022 15:58
ТЕГИ: Google, Індія
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