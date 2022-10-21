ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомісія з питань конкуренції Індії оштрафувала Google на 13 мільярдів рупій ($161 мільйон) за порушення правил конкуренції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google оштрафований Індією на $161 мільйон
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє BBC.
Регулятор звинуватив технічного гіганта в укладанні "односторонніх угод" з виробниками смартфонів, щоб забезпечити домінування своїх додатків. Комісія заявила, що Google "зловживає" ліцензуванням своєї операційної системи Android.
Чиновники наполягають, що Google схиляє виробників гаджетів за замовчуванням використовувати пакет її додатків, таких як Google Chrome, YouTube, Google Maps та інші. У заяві комісії також підкреслюється, що така практика пригнічує конкуренцію та надає Google необмежений доступ до даних користувачів і вигідних рекламних можливостей.
Google наразі стикається з серією антимонопольних справ у Індії. Місцева влада також перевіряє поведінку компанії на ринку смарттелевізорів і її платіжну систему в додатках. Розслідування, пов’язане з Android, було розпочато у 2019 році після скарг споживачів смартфонів. Справа схожа на ту, з якою Google зіткнулася в Європі, де врешті компанію оштрафували на $5 мільярдів.
Нагадаємо, що 2021 року антимонопольний комітет оштрафував Google на мільйон.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 10 2022 15:58 МЕДІА
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- Космічний телескоп James Webb показав Стовпи творіння
- Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян
СТАТТІ