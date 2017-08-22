Google презентувала нову операційну систему Android 8.0 Oreo, - ВІДЕО
У новій ОС є ряд нововведень, в тому числі і канали сповіщень, "картинка-в-картинці", адаптивні піктограми, йдеться в повідомленні в блозі розробників компанії.
За словами розробників, вони переконалися в тому, що платформа стала працювати помітно швидше (принаймні, вона завантажується протягом набагато меншого часу), при цьому, зводить на мінімальний рівень активність у фоновому режимі. Крім того, проведена значна робота по оптимізації енергоспоживання гаджетів на цій системі.
Ще одна досить незвичайна функція – вставка тексту з використанням нейромереж — ОС сама визначає за типом натискання на текст (подвійне або довгий), текст ім'ям, телефонним номером або адресою і вибере при цьому потрібну ділянку.
Також покращено в операційці функція безпеки Google Play Protect. З її допомогою розробники почали перевіряти всі додатки в Play Store.
Крім того, в новій операційній системі з'явилося понад 60 нових емодзі. В Google повідомляють, що складання для смартфонів Pixel і Nexus 5X/6P проходять тести у операторів, і незабаром буде доступний апдейт для них і для Pixel C і Nexus Player.
Нагадаємо, що антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони на Android в десятках країн, в тому числі в Україні.
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