Google презентувала нову операційну систему Android 8.0 Oreo, - ВІДЕО

Раніше платформа була відома під назвою Android O і тестувалася починаючи з березня 2017 року

Інтернет-гігант Google офіційно представив в день затемнення на території США нову версію мобільної операційної системи Android 8.0 Oreo.

У новій ОС є ряд нововведень, в тому числі і канали сповіщень, "картинка-в-картинці", адаптивні піктограми, йдеться в повідомленні в блозі розробників компанії.

За словами розробників, вони переконалися в тому, що платформа стала працювати помітно швидше (принаймні, вона завантажується протягом набагато меншого часу), при цьому, зводить на мінімальний рівень активність у фоновому режимі. Крім того, проведена значна робота по оптимізації енергоспоживання гаджетів на цій системі.

Ще одна досить незвичайна функція – вставка тексту з використанням нейромереж — ОС сама визначає за типом натискання на текст (подвійне або довгий), текст ім'ям, телефонним номером або адресою і вибере при цьому потрібну ділянку.

Також покращено в операційці функція безпеки Google Play Protect. З її допомогою розробники почали перевіряти всі додатки в Play Store.

Крім того, в новій операційній системі з'явилося понад 60 нових емодзі. В Google повідомляють, що складання для смартфонів Pixel і Nexus 5X/6P проходять тести у операторів, і незабаром буде доступний апдейт для них і для Pixel C і Nexus Player.

Нагадаємо, що антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони на Android в десятках країн, в тому числі в Україні.