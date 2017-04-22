Google вдосконалив процес англо-українського перекладу

Сервіс Google.Translate почав використовувати технологію "нейронного перекладу" при перекладі з англійської українською та навпаки.

Про це компанія Google Україна повідомила в своєму офіційному блозі.

"Наступного разу, коли ви будете користуватися Google Перекладачем, ви, можливо, помітите, що переклад став більш точним і простим для розуміння", – йдеться в повідомленні.

"Це тому, що слова і речення, які ви перекладаєте між англійською та українською мовами тепер використовують нашу передову технологію "нейронного перекладу", – заявляє Google.

Як відзначають в компанії, технологія нейронного машинного перекладу значно краща за попередню, тому що обробляються цілі речення, а не окремі фрази. Це допомагає робити переклади більш точними і схожими на природну людську мову.

Google Перекладач оновиться автоматично в додатках iOS та Android, на translate.google.com.ua і через Пошук Google. Незабаром він буде доступний для автоматичного перекладу сторінок в Chrome. Українська мова приєднується до ряду інших мов, які були оновлені до нейронного перекладу.

Нагадаємо, команда Google розробила віртуальний 3D-тур у режимі Street View на Картах Google, завдяки якому кожен охочий, не відходячи від свого комп'ютера, може відвідати Верховну Раду України.