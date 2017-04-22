Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google вдосконалив процес англо-українського перекладу

Тепер компанія використовує технологію "нейронного перекладу" й для української мови
Сервіс Google.Translate почав використовувати технологію "нейронного перекладу" при перекладі з англійської українською та навпаки.
Google вдосконалив процес англо-українського перекладу Фото: androidcommunity.com

Про це компанія Google Україна повідомила в своєму офіційному блозі.

"Наступного разу, коли ви будете користуватися Google Перекладачем, ви, можливо, помітите, що переклад став більш точним і простим для розуміння", – йдеться в повідомленні.

"Це тому, що слова і речення, які ви перекладаєте між англійською та українською мовами тепер використовують нашу передову технологію "нейронного перекладу", – заявляє Google.

Як відзначають в компанії, технологія нейронного машинного перекладу значно краща за попередню, тому що обробляються цілі речення, а не окремі фрази. Це допомагає робити переклади більш точними і схожими на природну людську мову.

Google Перекладач оновиться автоматично в додатках iOS та Android, на translate.google.com.ua і через Пошук Google. Незабаром він буде доступний для автоматичного перекладу сторінок в Chrome. Українська мова приєднується до ряду інших мов, які були оновлені до нейронного перекладу.

Нагадаємо, команда Google розробила віртуальний 3D-тур у режимі Street View на Картах Google, завдяки якому кожен охочий, не відходячи від свого комп'ютера, може відвідати Верховну Раду України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2017 19:00
ТЕГИ: Google, мова
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Запуск Ан-132D: (З)можемо і без Росії

Запуск Ан-132D: (З)можемо і без Росії1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.