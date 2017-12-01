Google відмовився від проекту роздачі інтернету в різні куточки Землі
За задумом, безпілотні літальні апарати на сонячних батареях могли б забезпечувати доступ до інтернету для всіх регіонів планети, пише 9to5google.com.
Однак 11 січня представники Alphabet підтвердили, що група Titan була закрита і її інженери - понад 50 осіб - будуть переведені на іншу роботу в межах Alphabet в найближчі місяці.
Серед причин називаються економічні і технологічні труднощі. Зокрема, Google мав проблеми з комплектуючими для своїх апаратів. У той же час, на думку експертів, проект Titan був закритий і через аналогічний проект від Facebook.
Google придбав стартап Titan Aerospace в 2014 році, а на початку 2016 року впровадив його в підрозділ Google X, де вже працювали схожі проекти: Wing займався дрона для доставки товарів, а Loon – повітряними кулями для роздачі інтернету. Саме в останній проект і перейдуть більшість інженерів Titan.
Раніше холдинг Alphabet, до складу якого входить корпорація Google й інші активи (Google Ventures, Google Capital, Wing і інші), розробила технологію бездротового інтернету зі швидкістю передачі даних до 1 Гб за секунду, яка обійдеться користувачем дешевше, ніж кабельне підключення.
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