Компанія Google випустила оновлення, що ламає смартфони

У мережі, в тому числі на форумі Reddit, вже багато скарг від власників мобільних пристроїв

Після установки апдейта багато програм від “пошукового гіганта” не функціонують належним чином.

Найбільше проблем виявили в смартфонах від Huawei і Honor.

Власники смартфонів на базі Android повідомляють, що після установки оновлення від Google для “Play Сервіси” у них перестали запускатися багато додатків. Деякі з них при запуску просять встановити оновлення, хоча вже тепер встановлена остання версія. Деякі програми, на кшталт YouTube і Hangouts, продовжують функціонувати коректно. Найбільше скарг надходить на програми Google Play, G Home і Android Auto.

Представники компанії Google уже визнали наявність такої проблеми і пообіцяли вирішити проблему найближчим часом, випустивши нове оновлення для сервісів, яке поверне повноцінну працездатність мобільних пристроїв під управлінням різних версій операційної системи Android.