Компанія Google випустила оновлення, що ламає смартфони
Найбільше проблем виявили в смартфонах від Huawei і Honor.
Власники смартфонів на базі Android повідомляють, що після установки оновлення від Google для “Play Сервіси” у них перестали запускатися багато додатків. Деякі з них при запуску просять встановити оновлення, хоча вже тепер встановлена остання версія. Деякі програми, на кшталт YouTube і Hangouts, продовжують функціонувати коректно. Найбільше скарг надходить на програми Google Play, G Home і Android Auto.
Представники компанії Google уже визнали наявність такої проблеми і пообіцяли вирішити проблему найближчим часом, випустивши нове оновлення для сервісів, яке поверне повноцінну працездатність мобільних пристроїв під управлінням різних версій операційної системи Android.
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