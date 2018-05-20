Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Компанія Google випустила оновлення, що ламає смартфони

У мережі, в тому числі на форумі Reddit, вже багато скарг від власників мобільних пристроїв
Після установки апдейта багато програм від “пошукового гіганта” не функціонують належним чином.
Компанія Google випустила оновлення, що ламає смартфони Фото: gettyimages.com

Найбільше проблем виявили в смартфонах від Huawei і Honor.

Власники смартфонів на базі Android повідомляють, що після установки оновлення від Google для “Play Сервіси” у них перестали запускатися багато додатків. Деякі з них при запуску просять встановити оновлення, хоча вже тепер встановлена остання версія. Деякі програми, на кшталт YouTube і Hangouts, продовжують функціонувати коректно. Найбільше скарг надходить на програми Google Play, G Home і Android Auto.

Представники компанії Google уже визнали наявність такої проблеми і пообіцяли вирішити проблему найближчим часом, випустивши нове оновлення для сервісів, яке поверне повноцінну працездатність мобільних пристроїв під управлінням різних версій операційної системи Android.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2018 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.