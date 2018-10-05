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Google визнав проект оплати в київському метро одним з найпрогресивніших

Щорічна конференція розробників Google проходить 8-10 травня в Каліфорнії
На всесвітній конференції розробників Google визнали одним з найпрогресивніших проект оплати в київському метрополітені.
Google визнав проект оплати в київському метро одним з найпрогресивніших Фото:lb.ua

"Всесвітня конференція розробників Google в Каліфорнії. Проект оплати в метро серед найпрогресивніших", - йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен".

Щорічна конференція розробників Google проходить 8-10 травня в Каліфорнії в США.

Нагадаємо, що станція київського метрополітену "Кловська" повністю відмовляється від жетонів, пасажири зможуть оплатити проїзд за qr-кодом.

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10 05 2018 11:38
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