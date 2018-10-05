CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа всесвітній конференції розробників Google визнали одним з найпрогресивніших проект оплати в київському метрополітені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google визнав проект оплати в київському метро одним з найпрогресивніших
Щорічна конференція розробників Google проходить 8-10 травня в Каліфорнії
Фото:lb.ua
"Всесвітня конференція розробників Google в Каліфорнії. Проект оплати в метро серед найпрогресивніших", - йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен".
Щорічна конференція розробників Google проходить 8-10 травня в Каліфорнії в США.
Нагадаємо, що станція київського метрополітену "Кловська" повністю відмовляється від жетонів, пасажири зможуть оплатити проїзд за qr-кодом.
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10 05 2018 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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