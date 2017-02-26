ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ Google офіційно заявили про закриття месенджера для спілкування Spaces.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google закриває месенджер Spaces
Причини невідомі
Фото: google.com
Про це повідомив менеджер Spaces Джон Кілклайн.
Він не розповів про причини цього рішення, однак зазначив, що найближчими тижнями сервіс перейде в режим читання, а з 17 квітня його закриють.
Компанія запустила месенджер Spaces у травні 2016 року. Сервіс був простором для спілкування користувачів групами.
Нагадаємо, в січні Google відмовився від проекту роздачі інтернету в різні куточки Землі.
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26 02 2017 20:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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