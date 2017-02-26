Google закриває месенджер Spaces

В Google офіційно заявили про закриття месенджера для спілкування Spaces.

Про це повідомив менеджер Spaces Джон Кілклайн.

Він не розповів про причини цього рішення, однак зазначив, що найближчими тижнями сервіс перейде в режим читання, а з 17 квітня його закриють.

Компанія запустила месенджер Spaces у травні 2016 року. Сервіс був простором для спілкування користувачів групами.

Нагадаємо, в січні Google відмовився від проекту роздачі інтернету в різні куточки Землі.