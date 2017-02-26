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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google закриває месенджер Spaces

Причини невідомі
В Google офіційно заявили про закриття месенджера для спілкування Spaces.
Google закриває месенджер Spaces Фото: google.com

Про це повідомив менеджер Spaces Джон Кілклайн.

Він не розповів про причини цього рішення, однак зазначив, що найближчими тижнями сервіс перейде в режим читання, а з 17 квітня його закриють.

Компанія запустила месенджер Spaces у травні 2016 року. Сервіс був простором для спілкування користувачів групами.

Нагадаємо, в січні Google відмовився від проекту роздачі інтернету в різні куточки Землі.

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26 02 2017 20:55
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