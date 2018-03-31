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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google закриває сервіс скорочення посилань goo.gl

Створені раніше посилання продовжуватимуть працювати
Google оголосив, що 13 квітня 2018 року закриє скорочувач посилань goo.gl, який розпочав роботу у 2009 році.
Google закриває сервіс скорочення посилань goo.gl Фото: gettyimages.com

Як повідомляється у блозі компанії, в березні 2019 року перестане працювати архів уже створених посилань, проте вони будуть дійсними у всіх користувачів.

У компанії пояснили, що з моменту запуску скорочувача URL-адрес з'явилося багато схожих сервісів, а принцип обміну посиланнями змінився завдяки смартфонам і мобільним додаткам. У Google зазначили, що пишаються таким сервісом, однак його час збіг.

Замість goo.gl в Google використовуватимуть Firebase Dynamic Links (FDL), який дозволяє давати конкретні посилання в додатки або веб-сервіси. Як альтернативу користувачам і розробникам запропонували сервіси Bitly і Ow.ly.

Нагадаємо, Google оголосила про оновлення свого картографічного сервісу Maps – він став доступний ще 39 мовами, серед яких й українська.

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31 03 2018 20:00
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