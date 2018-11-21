Google запатентує "взуття для віртуальної реальності"

Черевики виглядають як пара роликових ковзанів із біговими доріжками замість коліс. Щоб ними користуватися, необхідно вдягнути VR-шолом і увійти до віртуального простору

Компанія Google у травні подала патентну заявку на VR-взуття, яке дозволить "рухатись, залишаючись на місці".

Заявку опублікувало Бюро з патентів і товарних знаків США, інформує The Verge.

Завдяки гнучкій конструкції людина може вільно ходити.

Водночас, вбудовані у черевики доріжки повертають її у початкове положення.

Таким чином, користувач зможе проходити нескінченну відстань у віртуальній реальності, фізично перебуваючи у невеликому приміщенні.

При цьому, доріжки можуть не збігатися з ходою користувача, а самі черевики — втрачати синхронізацію один з одним. Видання також наголошує, що існування патенту не означає, що Google почне виробництво подібного пристрою.

Нагадаємо, що раніше компанія Google розробила інструмент, що оцінює стан здоров'я і ймовірність смерті пацієнтів.