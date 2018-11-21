ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Google у травні подала патентну заявку на VR-взуття, яке дозволить "рухатись, залишаючись на місці".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google запатентує "взуття для віртуальної реальності"
Черевики виглядають як пара роликових ковзанів із біговими доріжками замість коліс. Щоб ними користуватися, необхідно вдягнути VR-шолом і увійти до віртуального простору
Заявку опублікувало Бюро з патентів і товарних знаків США, інформує The Verge.
Завдяки гнучкій конструкції людина може вільно ходити.
Водночас, вбудовані у черевики доріжки повертають її у початкове положення.
Таким чином, користувач зможе проходити нескінченну відстань у віртуальній реальності, фізично перебуваючи у невеликому приміщенні.
При цьому, доріжки можуть не збігатися з ходою користувача, а самі черевики — втрачати синхронізацію один з одним. Видання також наголошує, що існування патенту не означає, що Google почне виробництво подібного пристрою.
Нагадаємо, що раніше компанія Google розробила інструмент, що оцінює стан здоров'я і ймовірність смерті пацієнтів.
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21 11 2018 16:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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