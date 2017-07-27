Горбатюк скаржиться, що в ГПУ не дають завершити справу Лукаш
"З лютого цього року слідчий і прокурор вважають, що готові до завершення розслідування цієї виробництва. Підозрювані - не тільки Лукаш, а й ще більше 10 чоловік, в тому числі з Міністерства юстиції, з приватних підприємств, адвокати, яким інкримінується заволодіння коштами державного бюджету", - сказав Горбатюк в ході брифінгу, інформує "Громадське".
За його словами, підозру не узгоджує заступник голови ГПУ Столярчук.
"З лютого проект повідомлення про підозру не узгоджується заступником генпрокурора Столярчуком", - заявив він.
За словами Горбатюка, разом з тим, не було ніяких зауважень щодо недостатності доказів, і в цілому йому не вказали на офіційні причини непідписання цього підозри.
"Створюються виключно якісь штучні перешкоди, які не дозволяють це питання вирішити", - додав Горбатюк.
Нагадаємо, в грудні у Генпрокуратурі обіцяли, що протягом одного-двох тижнів завершать розслідування щодо екс-міністра юстиції Олени Лукаш.
ГПУ підозрювала Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення.
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