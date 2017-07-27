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Горбатюк скаржиться, що в ГПУ не дають завершити справу Лукаш

За його словами, підозру не узгоджує заступник генпрокурора Столярчук
Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє про штучні перешкоди завершення розслідування за звинуваченням екс-міністра юстиції України Олени Лукаш зі сторони свого керівника Юрія Столярчука.
Горбатюк скаржиться, що в ГПУ не дають завершити справу Лукаш Сергій Горбатюк. Фото: hromadske.tv

"З лютого цього року слідчий і прокурор вважають, що готові до завершення розслідування цієї виробництва. Підозрювані - не тільки Лукаш, а й ще більше 10 чоловік, в тому числі з Міністерства юстиції, з приватних підприємств, адвокати, яким інкримінується заволодіння коштами державного бюджету", - сказав Горбатюк в ході брифінгу, інформує "Громадське".

За його словами, підозру не узгоджує заступник голови ГПУ Столярчук.

"З лютого проект повідомлення про підозру не узгоджується заступником генпрокурора Столярчуком", - заявив він.

За словами Горбатюка, разом з тим, не було ніяких зауважень щодо недостатності доказів, і в цілому йому не вказали на офіційні причини непідписання цього підозри.

"Створюються виключно якісь штучні перешкоди, які не дозволяють це питання вирішити", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, в грудні у Генпрокуратурі обіцяли, що протягом одного-двох тижнів завершать розслідування щодо екс-міністра юстиції Олени Лукаш.

ГПУ підозрювала Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення.

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