Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Горбулін про російські навчання Захід-2017: Вересень Україні ще треба пережити

Отримання Україною зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони було б ефективним елементом стримування Росії
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін вважає, що вересень буде дуже тривожним для України з урахуванням проведення масштабних російсько-білоруських навчань Захід-2017.
Горбулін про російські навчання Захід-2017: Вересень Україні ще треба пережити Володимир Горбулін. Фото: PHL

"Навчання Захід-2017 мене дуже турбують. Вересень ще треба пережити", - сказав Володимир Горбулін "Укрінформу".

Відповідаючи на питання, чи надасть захід оборонну летальну зброю Україні, Горбулін сказав, що не може цього прогнозувати, тому що не бере участі в переговорах з даного питання.

Він вважає, що отримання Україною зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони було б ефективним елементом стримування Росії, оскільки РФ має перевагу в авіації.

Горбулін також назвав позитивним фактом визначення вступу в НАТО стратегічною метою України, оскільки це поклало край невизначеності у відносинах нашої держави з Альянсом.

"Ми розуміємо, що зараз в НАТО не вступимо, тому що не виконано цілий ряд критеріїв, але тісна співпраця з Альянсом буде сприяти зміцненню нашої безпеки", - зазначив Горбулін.

Нагадаємо, що в Одесу для участі в майбутніх навчаннях НАТО Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен. Навчання Sea Breeze-2017 пройдуть з 10 по 23 липня.

Захід-2017 - спільні стратегічні навчання армій РФ і Білорусі, пройдуть з 14 по 20 вересня. Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більшої угруповання військ - до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть в два етапи - на території РФ і на семи полігонах в Білорусі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2017 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.