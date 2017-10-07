Горбулін про російські навчання Захід-2017: Вересень Україні ще треба пережити

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін вважає, що вересень буде дуже тривожним для України з урахуванням проведення масштабних російсько-білоруських навчань Захід-2017.

"Навчання Захід-2017 мене дуже турбують. Вересень ще треба пережити", - сказав Володимир Горбулін "Укрінформу".

Відповідаючи на питання, чи надасть захід оборонну летальну зброю Україні, Горбулін сказав, що не може цього прогнозувати, тому що не бере участі в переговорах з даного питання.

Він вважає, що отримання Україною зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони було б ефективним елементом стримування Росії, оскільки РФ має перевагу в авіації.

Горбулін також назвав позитивним фактом визначення вступу в НАТО стратегічною метою України, оскільки це поклало край невизначеності у відносинах нашої держави з Альянсом.

"Ми розуміємо, що зараз в НАТО не вступимо, тому що не виконано цілий ряд критеріїв, але тісна співпраця з Альянсом буде сприяти зміцненню нашої безпеки", - зазначив Горбулін.

Нагадаємо, що в Одесу для участі в майбутніх навчаннях НАТО Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен. Навчання Sea Breeze-2017 пройдуть з 10 по 23 липня.

Захід-2017 - спільні стратегічні навчання армій РФ і Білорусі, пройдуть з 14 по 20 вересня. Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більшої угруповання військ - до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть в два етапи - на території РФ і на семи полігонах в Білорусі.