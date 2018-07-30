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Горбуліна звільнили з НІСД: замість нього призначили заступника глави Адміністрації Президента

Горбулін був директором Інституту з серпня 2014 року.
Заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко замінив Володимира Горбуліна на посаді директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Горбуліна звільнили з НІСД: замість нього призначили заступника глави Адміністрації Президента Володимир Горбулін. Фото: Григорій Салай, "Сегодня"

"Звільнити Горбуліна Володимира Павловича з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень у зв'язку з переходом на роботу до Національної академії наук України", - йдеться у відповідних указах президента від 30 липня.

Іншими двома указами Порошенко звільнив Павленка з посади заступника голови АП і призначив його керівником Національного інституту стратегічних досліджень.

У коментарі "Українській правді" Горбулін повідомив, що це було "спільне рішення".

"У мене було три посади: директор інституту, радник президента і перший віце-президент Національної академії наук. Тепер у мене залишиться дві посади. Коментувати нема чого. Життя продовжується. Я продовжую працювати на благо нашої країни", - сказав Горбулін.

Відзначимо, що Володимира Павленка призначили заступником голови Адміністрації Президента в грудні 2014 року, він займався питаннями гуманітарної політики. До цього він був депутатом Верховної Ради сьомого скликання від партії "Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличка".

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30 07 2018 15:28
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