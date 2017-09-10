Горілка зі склоомивача: СБУ викрила організаторів виробництва "елітного" алкоголю, - ВІДЕО
До угруповання входило шестеро осіб, організатором був житель Мелітополя. Виробничі потужності нелегального виготовлення фальсифікованого алкоголю зловмисники обладнали на території Запорізької, Київської та Дніпропетровської областей, повідомляють на сайті СБУ.
У підпільних цехах "ділки" переробляли автомобільний омивач скла і отримували спирт, з якого потім і виготовляли контрафакт під марками відомих українських брендів. Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники щодоби реалізовували до 2 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.
"Під час проведення 29 обшуків у Запорізькій, Дніпропетровській областях і Києві вилучено обладнання для виготовлення контрафактного алкоголю, більш ніж 10 тонн фальсифікованого спирту, 1,5 тис. літрів виготовленої кустарним способом горілки і коньяків різних марок, 9,5 тонни слабоалкогольних напоїв загальною вартістю майже 5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Вилучений алкоголь спрямовано на експертизу.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, що на Буковині батько з сином незаконно виробляли алкоголь, конфісковано товару на більш ніж 1,5 млн грн.
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