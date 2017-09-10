Горілка зі склоомивача: СБУ викрила організаторів виробництва "елітного" алкоголю, - ВІДЕО

Зловмисники щодоби реалізовували до двох тисяч літрів фальсифікованого алкоголю

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної організованої групи, яка налагодила виготовлення та реалізацію контрафактного алкоголю.

До угруповання входило шестеро осіб, організатором був житель Мелітополя. Виробничі потужності нелегального виготовлення фальсифікованого алкоголю зловмисники обладнали на території Запорізької, Київської та Дніпропетровської областей, повідомляють на сайті СБУ.

У підпільних цехах "ділки" переробляли автомобільний омивач скла і отримували спирт, з якого потім і виготовляли контрафакт під марками відомих українських брендів. Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники щодоби реалізовували до 2 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.

"Під час проведення 29 обшуків у Запорізькій, Дніпропетровській областях і Києві вилучено обладнання для виготовлення контрафактного алкоголю, більш ніж 10 тонн фальсифікованого спирту, 1,5 тис. літрів виготовленої кустарним способом горілки і коньяків різних марок, 9,5 тонни слабоалкогольних напоїв загальною вартістю майже 5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Вилучений алкоголь спрямовано на експертизу.



Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що на Буковині батько з сином незаконно виробляли алкоголь, конфісковано товару на більш ніж 1,5 млн грн.