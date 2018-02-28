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Гостинний двір повернули державі

Постанова суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури у повному обсязі
Київський апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури Києва і повернув державі будівлю "Гостинного двору".
Гостинний двір повернули державі Фото: afisha.ru

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

"У середу, 28.02.2018, Київський апеляційний господарський суд підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та повернув державі будівлю "Гостинного двору", що розташована на Контрактовій площі у Києві", - йдеться у повідомленні.

Постанова суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури у повному обсязі.

"Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким розірвав договір оренди та зобов’язав приватну структуру повернути державі будівлю Гостинного двору", - зазначають у столичній прокуратурі.

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Нагадаємо, Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 1380 Гостиний двір було виключено зі списку пам’ятників архітектури України, що перебувають під охороною держави.

26 квітня 2012 року Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою ПАТ “Укрреставрація” на Контрактовій площі, 4 для реконструкції будівлі під торгівельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

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28 02 2018 20:39
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