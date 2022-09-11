ПОЛІТИКА НОВИНИКитай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Готовність армії до війни посилить Китай – Сі Цзіньпін
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Reuters.
"Китай усесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни", – сказав очільник держави.
За його словами, безпека Китаю все більш непевна та нестабільна.
Таку заяву Сі Цзіньпіна у вівторок поширив державний телеканал CCTV.
Президент КНР озвучив думку, що безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною".
Нагадаємо, що Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п'ять років.
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