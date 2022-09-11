Готовність армії до війни посилить Китай – Сі Цзіньпін

Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Reuters. "Китай усесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни", – сказав очільник держави. За його словами, безпека Китаю все більш непевна та нестабільна. Таку заяву Сі Цзіньпіна у вівторок поширив державний телеканал CCTV. Президент КНР озвучив думку, що безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною". Нагадаємо, що Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п'ять років

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