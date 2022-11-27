Готуємося. Наступного тижня росіяни планують нові теракти - Арахамія

Ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий «Пункт незламності».

Наступний тиждень для українців може бути важким, а тому влада, військові та всі екстрені служби готуються до цього, повідомив у своєму телеграмі Давід Арахамія, голова фракції "Слуга народу".

Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити.

Ми готуємося. Готуються військові.

І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий «Пункт незламності», йдеться у повідомленні.