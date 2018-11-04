"Готуйся, Росіє": Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії

"Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!"

Президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії.

"Росія обіцяє збивати всі ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети, - ред.). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, що ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушила з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу.

Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.