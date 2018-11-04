"Готуйся, Росіє": Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії
"Росія обіцяє збивати всі ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети, - ред.). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп у Twitter.
Нагадаємо, що ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушила з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу.
Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.
Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
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