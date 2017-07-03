Говорити з Росією можливо з підкріпленої силою позиції, - Клімкін у Сенаті США

Клімкін подякував США за надану підтримку, особливо в військовій сфері протягом останніх трьох років

Ведення переговорів з Москвою можливе лише з позиції, підкріпленої силою і міжнародною солідарністю.

"Існує лише один можливий шлях вести переговори з Росією – маючи підкріплену силою позицію і міжнародну солідарність", - заявив Клімкін на слуханнях щодо російської політики, а також намірів США відносно конкретних європейських країн.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Він нагадав про визнання Росією документів, виданих так званими "ЛНР" і "ДНР", заяви про затвердження російського рубля офіційною валютою на окупованих українських територіях, а також експропріацію окупантами ключових підприємств.

"Це ніщо інше, як явне порушення пунктів Мінської мирної угоди", - наголосив міністр.

Клімкін подякував США за надану підтримку, особливо в військовій сфері протягом останніх трьох років – у період протистояння російській агресії. Міністр також висловив сподівання, що нова адміністрація США продовжить робити це.

"Продовження цієї підтримки – не тільки в інтересах України, але також у інтересах Сполучених Штатів, свободи й стабільності усіх трансатлантичних союзників", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.