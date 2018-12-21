ГПУ: Активи Азарова досі арештовані
"Практично всі виявлені активи колишніх високопосадовців (оточення) часів Віктора Януковича, у тому числі Миколи Азарова, арештовані в рамках відповідних кримінальних проваджень як в Україні, так і за кордоном", - повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.
"Вказані активи можуть бути повернуті в Україну після набрання законної сили відповідними рішеннями суду", - додав спікер ГПУ.
Станом на сьогодні адміністративні санкції ЄС діють стосовно 13 українських екс-високопосадовців, Швейцарії – стосовно 18, нагадав він.
"Скасування судом ЄС прийнятих у попередніх роках рішень Ради ЄС щодо продовження санкцій стосовно окремих осіб не впливає на чинний санкційний режим Європейського Союзу", - написав Лисенко.
Уряд Швейцарії продовжив ще на рік санкції стосовно оточення Януковича, повідомив він.
Нагадаємо, 19 грудня суд Європейського союзу анулював санкції, які були накладені на колишнього українського прем’єр-міністра Миколу Азарова, запроваджені проти нього у 2014 році і продовжені у 2015-му.
У квітні Суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти Азарова, запроваджені проти нього Радою ЄС у 2016 році.
6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.
У березні цього року Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас було знято обмеження проти колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.
У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.
В той же час, 21 лютого Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році.
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