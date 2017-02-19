ГПУ буде розслідувати порушення при обранні керівництва Державного бюро розслідувань

Після двох звернень до ГПУ і двох відмов ініціаторам довелося йти до суду, щоб добитися розслідування

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу народного депутата Мустафи Найєма про бездіяльність Генпрокуратури в справі допущення до конкурсної комісії з вибору керівника Державного бюро розслідувань людей без вищої юридичної освіти.

Рішення суду Найєм опублікував на своїй сторінці у Facebook 17 лютого, пише Українська Правда.

Як пояснив депутат, Генпрокуратура не бачила порушень у тому, що представник Верховної ради в конкурсній комісії з обрання керівництва Державного бюро розслідувань не має вищої юридичної освіти, що є прямим порушенням п. 3 ч. 3 ст. 11 закону України про ДБР.

"Після двох повторних звернень до ГПУ і двох відмов нам довелося йти до суду. І вчора Печерський суд міста Києва задовольнив нашу скаргу і зобов'язав Генеральну прокуратуру внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинення службовими особами апарату Верховної ради правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України і власне почати досудове розслідування", – написав Найєм.

Держбюро розслідувань має повноцінно запрацювати в листопаді 2017 року й перебрати на себе майже всі функції Генпрокуратури з виявлення, припинення, розкриття й розслідування злочинів, вчинених екс-президентом, членами уряду, вищого керівного складу держорганів, керівником НАБУ, САП, більшістю керівного й особового складу правоохоронних, податкові, митних органів тощо (крім тих, які належать до підслідності НАБУ).

Нагадаємо, в грудні 2016 року Мустафа Найєм готував заяву про кримінальне правопорушення особами, які допустили до роботи в конкурсній комісії Івана Стойко й Владислава Бухарєв, хоча ті не мають вищої юридичної освіти.