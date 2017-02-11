ГПУ готує нові запити до США щодо Манафорта
Про це заявив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Радіо Свобода".
"Так, звичайно, готуємо запити, будемо направляти з проханням допитів, надання документів", – сказав Горбатюк.
За його словами, кримінальна справа у США щодо відмивання Полом Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генпрокуратури.
Крім того, починаючи з грудня 2014 року Україна вже надсилала на адресу Міністерства юстиції США і Федерального бюро розслідувань кілька клопотань про надання міжнародної правової допомоги.
Вони стосувалися провадження щодо розтрат у системі Міністерства юстиції і ролі Манафорта у цьому.
У клопотаннях йшлося про те, що Лавриновичу, його заступнику і тодішньому головному бухгалтеру міністерства інкримінують розтрату понад мільйон доларів на залучення американської юридичної компанії Skadden, яку український уряд найняв у 2011 році для оцінки перебігу справи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко, пише видання.
"Відправили запит на допит представників фірми, Пола Манафорта", – каже Горбатюк.
Однак Сполучені Штати не відповіли на прохання України допитати Манафорта або надати Києву матеріали, які можуть бути корисними для розслідувань, у яких він фігурує.
Наразі ГПУ розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з "чорної бухгалтерії".
Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США. Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами. Уже 30 жовтня Манафорта відправили під домашній арешт.
Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.
У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".
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