ГПУ готує новий арешт для Тамразова із заставою у півмільярда, – адвокат
"Клопотання захисту мають завтра (23 серпня - УП) зранку дати", - зазначив юрист, повідомляє "Українська правда".
Із усіх фігурантів справи це найбільша сума застави. До цього часу лідером за цим показником був Олександр Кацуба. За його свободу просили 450 мільйонів.
Пізніше Коломієць повідомив, що розгляд цього клопотання відбудеться у четвер, 23 серпня, близько 11-12 години в Печерському райсуді Києва.
Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.
Затриманий вважає, що його підставили.
Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного.
Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".
У понеділок, 13 серпня, Олексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.
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