ГПУ готує підозру слідчому ФСБ РФ, через якого арештували українця Павла Гриба

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного притягнення громадянина України Павла Гриба до кримінальної відповідності на території Російської Федерації Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру громадянину РФ.

Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

"Відповідно до зібраної доказової бази, вказана особа, обіймаючи посаду старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління ФСБ Росії по Краснодарському краю, за відсутності будь-яких об'єктивних доказів причетності громадянина України Павла Гриба до вчинення протиправних дій на території РФ, обвинуватив його у вчиненні особливо тяжкого злочину. Крім того, за допомогою застосування фізичного та психологічного тиску до нього примусив останнього оговорити себе, тим самим штучно створивши докази його вини в інкримінованому злочині, а також надав Жовтневому районному суду м. Краснодара РФ завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо залучення Павла Гриба належним чином в якості обвинуваченого та оголошення його у федеральний та міжнародний розшук, у результаті чого судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, таким чином сфальсифікувавши матеріали кримінальної справи", – розповів Лисенко.

Зараз, за словами речника ГПУ, готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення працівнику ФСБ про підозру та проведення із ним процесуальних дій. Досудове розслідування у зазначеному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до притягнення Павла Гриба до кримінальної відповідності.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.