ГПУ готує подання на зняття недоторканності ще на двох нардепів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що найближчим часом будуть подані мінімум два подання на зняття депутатської недоторканності для притягнення до відповідальності парламентаріїв.

"З огляду на високий ступінь готовності матеріалів, можу сказати, що ми на фінальній стадії підготовки подання у справі одного з народних депутатів, який перешкоджав журналістській діяльності у стінах Верховної Ради", - сказав Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

Генпрокурор не уточнив ім'я народного депутата. Ймовірно йдеться про депутата Верховної Ради Олександра Пономарьова (фракція "Воля народу"), який в кулуарах парламенту відібрав телефони у двох журналістів.

Також Луценко заявив: "У п'ятницю у мене відбудеться нарада з колегами з НАБУ і САП, які, ймовірно, подаватимуть мені на підпис матеріали щодо незаконного збагачення одного з народних депутатів".

За інформацію "Інтрефакс-Україна", йдеться про депутата Дениса Дзензерський, у якого, згідно з даними НАЗК, є не зазначені в декларації боргові зобов'язання.

"Мій прихід до Верховної Ради, боюся, буде ще не раз. Протягом найближчих місяців і традиційно наголошу, що не йдеться про боротьбу з парламентом ... а очищення його від людей, які, ймовірно, порушили закон", - додав Луценко.

Нагадаємо, що Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ визнав законними подання генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.