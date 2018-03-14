ГПУ готує подання на зняття недоторканності ще на двох нардепів
"З огляду на високий ступінь готовності матеріалів, можу сказати, що ми на фінальній стадії підготовки подання у справі одного з народних депутатів, який перешкоджав журналістській діяльності у стінах Верховної Ради", - сказав Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".
Генпрокурор не уточнив ім'я народного депутата. Ймовірно йдеться про депутата Верховної Ради Олександра Пономарьова (фракція "Воля народу"), який в кулуарах парламенту відібрав телефони у двох журналістів.
Також Луценко заявив: "У п'ятницю у мене відбудеться нарада з колегами з НАБУ і САП, які, ймовірно, подаватимуть мені на підпис матеріали щодо незаконного збагачення одного з народних депутатів".
За інформацію "Інтрефакс-Україна", йдеться про депутата Дениса Дзензерський, у якого, згідно з даними НАЗК, є не зазначені в декларації боргові зобов'язання.
"Мій прихід до Верховної Ради, боюся, буде ще не раз. Протягом найближчих місяців і традиційно наголошу, що не йдеться про боротьбу з парламентом ... а очищення його від людей, які, ймовірно, порушили закон", - додав Луценко.
Нагадаємо, що Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ визнав законними подання генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- "Темные времена" - это фильм, искажающий историю. Как было на самом деле?