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ГПУ готує подання на зняття недоторканності з ряду нардепів

"Зараз документів, з моєї точки зору, досить, але юридичне управління ГПУ має дати свій висновок"
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що в ГПУ готують подання на зняття депутатської недоторканності з ряду нардепів.
ГПУ готує подання на зняття недоторканності з ряду нардепів Фото: unian.ua

"У мене на столі 5 матеріалів, в тому числі з САП, про зняття депутатської недоторканності з ряду депутатів. Інформація про готовність таких документів відповідає дійсності на 90%. Зараз документів, з моєї точки зору, досить, але юридичне управління ГПУ має дати свій висновок", - сказав він під час брифінгу в прокуратурі Дніпропетровської області, передає "112 Україна".

Раніше Луценко заявляв, що в 2018 році звинувачення стосовно народних депутатів Верховної Ради, з яких була знята недоторканність, будуть передані в суд.

Нагадаємо, що 22 березня Верховна Рада підтримала зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко.

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19 04 2018 19:35
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