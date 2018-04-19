ПОЛІТИКА НОВИНИГенпрокурор Юрій Луценко заявляє, що в ГПУ готують подання на зняття депутатської недоторканності з ряду нардепів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ГПУ готує подання на зняття недоторканності з ряду нардепів
"Зараз документів, з моєї точки зору, досить, але юридичне управління ГПУ має дати свій висновок"
Фото: unian.ua
"У мене на столі 5 матеріалів, в тому числі з САП, про зняття депутатської недоторканності з ряду депутатів. Інформація про готовність таких документів відповідає дійсності на 90%. Зараз документів, з моєї точки зору, досить, але юридичне управління ГПУ має дати свій висновок", - сказав він під час брифінгу в прокуратурі Дніпропетровської області, передає "112 Україна".
Раніше Луценко заявляв, що в 2018 році звинувачення стосовно народних депутатів Верховної Ради, з яких була знята недоторканність, будуть передані в суд.
Нагадаємо, що 22 березня Верховна Рада підтримала зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко.
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