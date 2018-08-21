ГПУ готує справу проти голови ДФС Продана

Генпрокуратура збирає докази у справі проти виконувача обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

"Я кажу: сьогодні в країні процвітає контрабанда. Це факт? Володимир Борисович (Гройсман, - ред.) каже: "факт". Я пропоную такий-то метод боротьби, він каже "ні, я обираю інший". О’кей, ви прем’єр-міністр. При цьому я виявляю раз за разом величезні проблеми в роботі митників", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв’ю "Українській правді".

"Я його непублічно закликав до зміни команди на митниці. Тепер я роблю у вас це публічно. Я вважаю, що в країні, в якій три роки немає керівника митної служби, не може бути порядку на митницях. Я вважаю, що якщо зараз призначили чергового виконуючого обов’язки, то це нічого не вирішує. Тому що в той же день, коли його призначили, на його митниці виявили мільйони "контрабасу", - додав він.

Генеральний прокурор заявив, що у нього є персональні претензії до Мирослава Продана.

"Так, у мене є претензії до Продана. Поки що я озвучую претензії до безлічі випадків щодо контрабанди, які допустили його підлеглі. Але зараз я працюю по справі, в якій у мене є претензії до нього персональні. В той момент, коли я здобуду достатню кількість доказів, зроблю процесуальне рішення. Кажу це раз і назавжди чесно - це не означає риття під Гройсмана", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Києві за підозрою в отриманні хабара керівника одного з департаментів Державної фіскальної служби.