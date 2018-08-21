ГПУ готує Ситнику підозру в розголошенні даних досудового розслідування, - ЗМІ

Генеральна прокуратура готує повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику в розголошенні даних досудового розслідування.

За словами співрозмовника, фоноскопічна експертиза підтвердила справжність голосу Ситника на записах з офрекордс з журналістами, де обговорювалося питання особистого життя співмешканки колишнього прокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика Тетяни Німець.

"Він не мав права розголошувати ці дані, оскільки це дані досудового розслідування", - повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Раніше записи цієї неформальної бесіди були оприлюднені в ЗМІ, після чого щодо Ситника була призначена перевірка на предмет можливого розголошення відомостей, що становлять держтаємницю, а також проведення посадовими особами НАБУ і САП розшукових та негласних слідчих дій щодо Німець.

Слідство вважає, що Ситник розголосив відомості про обставини його особистого життя, що не були розсекречені в установленому законом порядку, а тому мали статус державної таємниці.

Нагадаємо, 16 листопада минулого року ГПУ порушила кримінальне провадження щодо Ситника через розголошення даних слідства. Причиною стало злите в мережу аудіо розмови офрекордс з головними редакторами кількох видань, на якому людина з голосом, схожим на голос Ситника, розповідала деталі кримінальних проваджень, зокрема, зачитувала матеріали справи щодо екс-прокурора Кулика.