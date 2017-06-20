ГПУ хоче допитати Курченка 26 червня

Його хочуть допитати як підозрюваного за звинуваченнями в легалізації злочинних доходів

Генеральна прокуратура України 26 червня викликає на допит олігарха Сергія Курченка.

Відповідна повістка розміщена на сайті відомства.

Зокрема, Курченку необхідно з'явитися 25 червня в 10:00 на допит до Головного слідчого управління ГПУ в Києві на вул. Московській, 8.

Співробітники ГПУ мають намір допитати його як підозрюваного за звинуваченнями в легалізації злочинних доходів, створенні організованої злочинної групи, фіктивне підприємництво та присвоєння державного майна в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, 30 травня Сергію Курченку направили повідомлення про підозру у ряді порушень, зокрема у створенні злочинної організації та ухилянні від податків в особливо великих розмірах. Його оголосили в розшук.

Відзначимо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.