ГПУ хоче допитати нардепів через можливу несплату податків

Суми, вказані у деклараціях, викликають у правоохоронців підозри

Генеральна прокуратура викликала на допит чотирьох народних депутатів через можливу несплату ними податків.

Правоохоронці мають намір у найближчі дні допитати очільника Радикальної партії Олега Ляшка, нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового, депутата "Народного фронту" Андрія Левуса та позафракційного депутата Андрія Білецького. Попри це, конкретних дат допиту вона не назвала.

"Причина проста - можлива несплата податків, оскільки в електронних деклараціях депутатів вказана певна сума готівки і, відповідно, виникає питання: чи правильно сплачені всі податки цими депутатами", - заявила речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, повідомляє "112 Україна".

Нагадаємо, вчора лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляв, що його та ще низку депутатів викликають на допит у Генпрокуратуру.