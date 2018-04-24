ГПУ хоче перевірити, чи законно суд зняв арешт з "рахунків Януковича" у ВБР

Генеральна прокуратура України має намір перевірити, чи законне рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва про скасування арешту, накладеного на рахунки пов'язуваних із сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром семи фірм.

"ГПУ за фактом скасування 14.02.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва арешту з рахунків ТОВ "Тіпікон А", ТОВ "ВБР-Інвест", ТОВ "Лайтрум", ТОВ "Квардіс Н", ТОВ "Вектор- Перспектива", ТОВ "Араніт К", ТОВ "Ді Соуз" вирішується питання щодо внесення відповідних відомостей до ЄРДР для перевірки законності даного рішення суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови)", - повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

Крім того, у Генпрокуратурі зазначають, що відомству стало відомо про прийняття зазначеного рішення слідчого судді "лише в квітні поточного року, після надходження вищевказаної ухвали до ГСУ Національної поліції України".

"До Генеральної прокуратури України вказана ухвала взагалі не надходила", - наголошують у ГПУ.

Також з метою перевірки стану розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України призначено службове розслідування.

Також він наголосив, що Генпрокуратура не може почати розслідування за фактом отримання телеканалом Al Jazeera інформації щодо конфіскованих $1,5 млрд "грошей Януковича".

Горбатюк зазначив, що особисто йому нічого не відомо про те, яким чином рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" було засекречено, скільки людей мали доступ до нього і яким чином відбувся витік інформації закордонним ЗМІ.

Нагадаємо, Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким Олександр Онищенко та Павло Фукс придбали в Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera.