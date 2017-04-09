ГПУ хоче повернути в держвласність заводи Новинського

Луценко також наголосив на необхідності перевірок використання бюджетних коштів та комунального майна

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір зрушити з місця процес повернення в державну власність Чорноморського суднобудівного заводу та "Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".

Про це він заявив на прес-конференції 4 вересня.

"Я ставлю собі планку: принаймі в перших інстанціях завершити процес повернення державі Чорноморського суднобудівного заводу та заводу "Океан". Ці дві справи сильно затягнулися, і я розумію, що їх рішення залежить більшою мірою від центральних органів в Києві", - сказав він, пише "Інтерфакс-Україна".

Луценко також наголосив на необхідності перевірок використання бюджетних коштів та комунального майна.

Як повідомлялося, 5 квітня Генпрокуратура оголосила в розшук групу осіб, підозрюваних в доведенні "Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" до банкрутства і нанесенні йому збитків на 1,5 млрд грн.

Одному з арбітражних керуючих і двом керівникам компаній, причетних до незаконного заволодіння майном суднозаводу, оголошено підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах групою осіб).

"Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом "МСЗ "Океан" за клопотанням близької, за деякими даними, до власника "Смарт-груп" Вадима Новинського "Консалтинг-Гамма".

9 вересня 2016 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на рухоме і нерухоме майно "МСЗ Океан" і передав його на відповідальне зберігання директору "Океан-Судноремонт", президенту МСЗ "Океан" в 2010-2011 роках Леоніду Шумило. У листопаді того ж року Апеляційний суд Києва скасував це рішення.

ЧСЗ знаходиться в стадії банкрутства з 2014 року. Ініціатором банкрутства виступило "Балаклавське рудоуправління", яке, як і ЧСЗ, підконтрольне Новинському. Провадження у справі про банкрутство було порушено Госпсудом Миколаївської області на початку лютого 2014 року.

Луценко 13 липня 2017 року на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що Печерський райсуд Києва ухвалою від 21 червня заарештував 99,87% акцій "ЧСЗ" і 21 об'єкт нерухомого майна підприємства в Миколаєві і с.Коблево Миколаївської області.

У "Смарт-холдингу" розцінили заяву генпрокурора про арешт акцій ЧСЗ і початок досудового розслідування як тиск на компанію та її акціонера Новинського.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності депутата "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.