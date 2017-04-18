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ГПУ хоче, щоб Канада допомогла встановити справжніх авторів книги Януковича

У процесі написання тексту невідомий автор відправляв його частинами на певну електронну поштову скриньку, туди ж він слав "пояснення з приводу плагіату"
Суд дозволив Генеральній прокуратурі України звернутися до влади Канади з проханням допомогти знайти справжніх авторів книги "Opportunity Ukraine", яку нібито написав екс-президент Віктор Янукович.
ГПУ хоче, щоб Канада допомогла встановити справжніх авторів книги Януковича Віктор Янукович

Слідством встановлено, що 18 липня 2011 року в Донецьку між гендиректором видавництва "Новий Світ" і Януковичем був укладений видавничий договір, згідно з яким тодішній глава держави зобов'язався написати вищезгадану книгу і передати видавництву майнові права на неї. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 6 квітня 2017 року.

У свою чергу друкарня зобов'язалася виплатити Януковичу гонорар в розмірі 32 млн грн і видати книгу тиражем 1 млн примірників. Однак, останнє зобов'язання видавництвом виконано не було.

У той же час з 4 листопада 2011 по 17 січня 2012 років "Новим світом" на банківські рахунки Януковича під виглядом гонорару були перераховані 26 млн 560 тис 192 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що велика частина книги була написана в березні-травні 2011 року іншою особою, з яким ніякого договору не укладалося і винагороду якому не виплачувалося. У процесі написання тексту невідомий автор відправляв його частинами на певну електронну поштову скриньку, туди ж він слав "пояснення з приводу плагіату".

Правоохоронці встановили, що електронний ящик обслуговувався канадською компанією SHAW Communications Inc., яка, відповідно, володіє відомостями про зв'язок його абонента, поштових скриньок та IP-адреси, з яких надходили і на які відправлялися листи, що може допомогти у визначенні автора.

Суд дозволив слідчому ГПУ звернутися із запитом про надання владою Канади міжнародної правової допомоги з тимчасовим доступом до інформації про електронну поштову скриньку, якою володіє SHAW Communications Inc.

Зазначимо, що книга "Opportunity Ukraine" була опублікована в 2011 році. 

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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