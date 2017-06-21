ГПУ і СБУ провели знову провели обшуки в "Укрзалізниці"

Посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів

Генпрокуратура і Служба безпеки України у вівторок, 20 червня, провели чергові обшуки в "Укрзалізниці".

Слідчі дії пройшли в рамках кримінального провадження за фактом протиправних дій посадових осіб УЗ, повідомляє сайт ГПУ.

Стверджують, що вони "в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів і експедиторських компаній безпідставно здійснили перегляд тарифних умов, значно занизивши їх, в результаті чого державі завдано збитків на суму понад 10 млн доларів".

"Протягом досудового розслідування перевіряється інформація Служби безпеки України про вплив окремих осіб, так званих "смотрящих", на прийняття рішень керівництвом "Укрзалізниці", проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені зазначеного товариства на території Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, що СБУ повідомляла, що посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР".

Зрештою, це не перший обшук в "Укрзалізниці". Раніше Генеральна прокуратура України проводила обшук в будівлі "Укрзалізниці" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.

Варто також відзначити, що за фактом розтрати 185 мільйонів гривень посадовцями держкомпанії "Укрзалізниця" 26 травня відкрито кримінальне провадження.