Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ГПУ і СБУ провели знову провели обшуки в "Укрзалізниці"

Посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів
Генпрокуратура і Служба безпеки України у вівторок, 20 червня, провели чергові обшуки в "Укрзалізниці".
ГПУ і СБУ провели знову провели обшуки в "Укрзалізниці" Фото: steelarm.ua

Слідчі дії пройшли в рамках кримінального провадження за фактом протиправних дій посадових осіб УЗ, повідомляє сайт ГПУ.

Стверджують, що вони "в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів і експедиторських компаній безпідставно здійснили перегляд тарифних умов, значно занизивши їх, в результаті чого державі завдано збитків на суму понад 10 млн доларів".

"Протягом досудового розслідування перевіряється інформація Служби безпеки України про вплив окремих осіб, так званих "смотрящих", на прийняття рішень керівництвом "Укрзалізниці", проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені зазначеного товариства на території Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Бальчун керуватиме "Укрзалізницею" до 2019 року

Нагадаємо, що СБУ повідомляла, що посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР".

Зрештою, це не перший обшук в "Укрзалізниці". Раніше Генеральна прокуратура України проводила обшук в будівлі "Укрзалізниці" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.

Варто також відзначити, що за фактом розтрати 185 мільйонів гривень посадовцями держкомпанії "Укрзалізниця" 26 травня відкрито кримінальне провадження.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.