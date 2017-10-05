ГПУ ініціювала розслідування над луганським "регіоналом" Клінчаєвим

Улітку 2016 року він утік до Росії

Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про спеціальне (заочне) досудове розслідування проти колишнього депутата Луганської обласної ради Арсена Клінчаєва.

Його звинувачують за статтями 109 і 341 (спроба захоплення влади і захоплення адміністративних споруд) Кримінального кодексу, - повідомляють на сайті ГПУ.

Ім'я депутата там не називають, але прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган вказує, що йдеться саме про Клінчаєва.

У березні 2014 року Клінчаєв біля будівлі Луганської обласної ради закликав до захоплення влади й особисто брав участь у захопленні будівлі Луганської ОДА.

Арсен Клінчаєв був депутатом Луганської обласної ради в 2010-2014 роках, оскільки був визначним діячем Партії регіонів у цьому регіоні. У 2014 році брав активну участь у сепаратистському русі, був одним з організаторів сепаратистських мітингів у Луганську в березні 2014 року. В цей час він планував захоплення адміністративних будівель, а також закликав луганчан озброюватися і вбивати прихильників Майдану.

Після початку бойових дій у Луганську переїхав до Києва.

На початку березня 2014 Арсен Клінчаєв був затриманий. Саме під його керівництвом радикальна луганська організація "Молода гвардія" разом із "російськими туристами" захопили будівлю ОДА 9 березня та змусили губернатора написати заяву про звільнення.

13 серпня 2014 року кияни спіймали луганського сепаратиста в метро. Але тоді від розлюченого натовпу сепаратиста врятували правоохоронці.

В час Революції Гідності, коли на в Києві пролилася перша кров, тодішній депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів Арсен Клінчаєв, будучи на підпитку, заявляв, що він вважає правильним те, що "силовики" в Києві вбили людей.