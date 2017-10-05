ГПУ ініціювала розслідування над луганським "регіоналом" Клінчаєвим
Його звинувачують за статтями 109 і 341 (спроба захоплення влади і захоплення адміністративних споруд) Кримінального кодексу, - повідомляють на сайті ГПУ.
Ім'я депутата там не називають, але прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган вказує, що йдеться саме про Клінчаєва.
У березні 2014 року Клінчаєв біля будівлі Луганської обласної ради закликав до захоплення влади й особисто брав участь у захопленні будівлі Луганської ОДА.
Арсен Клінчаєв був депутатом Луганської обласної ради в 2010-2014 роках, оскільки був визначним діячем Партії регіонів у цьому регіоні. У 2014 році брав активну участь у сепаратистському русі, був одним з організаторів сепаратистських мітингів у Луганську в березні 2014 року. В цей час він планував захоплення адміністративних будівель, а також закликав луганчан озброюватися і вбивати прихильників Майдану.
Після початку бойових дій у Луганську переїхав до Києва.
На початку березня 2014 Арсен Клінчаєв був затриманий. Саме під його керівництвом радикальна луганська організація "Молода гвардія" разом із "російськими туристами" захопили будівлю ОДА 9 березня та змусили губернатора написати заяву про звільнення.
13 серпня 2014 року кияни спіймали луганського сепаратиста в метро. Але тоді від розлюченого натовпу сепаратиста врятували правоохоронці.
В час Революції Гідності, коли на в Києві пролилася перша кров, тодішній депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів Арсен Клінчаєв, будучи на підпитку, заявляв, що він вважає правильним те, що "силовики" в Києві вбили людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану