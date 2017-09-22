Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ГПУ конфіскує ще $200 млн доларів Януковича

Луценко: Загальна сума вкрадених грошей становить приблизно $40 млрд
Генеральна прокуратура України постійно працює над тим, щоб повернути в державний бюджет гроші, украдені оточенням президента України Віктора Януковича.
ГПУ конфіскує ще $200 млн доларів Януковича Фото: Reuters

Незабаром до державного бюджету надійдуть $200 млн, які отримано від спецконфіскації коштів колишніх посадовців з оточення президента України Віктора Януковича.

"Ми постійно працюємо, щоб повернути Україні вкрадені гроші", – заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання парламентського комітету асоціації Україна – ЄС у Дніпрі.   

Генпрокурор зазначив, що в бюджет України вже повернули $1,5 млрд, які належать оточенню Януковича, однак загальна сума вкрадених коштів становить приблизно $40 млрд.

Луценко додав, що розслідування щодо всіх фігурантів справи Януковича завершують, і вже до кінця поточного року справи буде передано до суду.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

Transparency International Ukraine подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП "Інформаційні судові системи" через засекречений вирок щодо конфіскованих в Януковича 1,5 млрд доларів.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2017 13:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.