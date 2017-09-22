ГПУ конфіскує ще $200 млн доларів Януковича

Генеральна прокуратура України постійно працює над тим, щоб повернути в державний бюджет гроші, украдені оточенням президента України Віктора Януковича.

Незабаром до державного бюджету надійдуть $200 млн, які отримано від спецконфіскації коштів колишніх посадовців з оточення президента України Віктора Януковича.

"Ми постійно працюємо, щоб повернути Україні вкрадені гроші", – заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання парламентського комітету асоціації Україна – ЄС у Дніпрі.

Генпрокурор зазначив, що в бюджет України вже повернули $1,5 млрд, які належать оточенню Януковича, однак загальна сума вкрадених коштів становить приблизно $40 млрд.

Луценко додав, що розслідування щодо всіх фігурантів справи Януковича завершують, і вже до кінця поточного року справи буде передано до суду.