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ГПУ може використати нове відео розстрілів на Майдані, як доказ, - Горбатюк

Спочатку потрібно провести роботу з ідентифікації відео
Відео розстрілів на Інститутській у лютому 2014 року, яке у судовому засіданні надала сторона потерпілих, може бути використане як доказ.
ГПУ може використати нове відео розстрілів на Майдані, як доказ, - Горбатюк Сергій Горбатюк. Фото: hromadske.tv

"Це відео більш інформативне, воно охоплює велику площу, у нього краща якість. Але найголовніше - воно дозволяє побачити одночасно і правоохоронців, і протестуючих, саме момент пострілу і падіння, що дозволяє використовувати його, у тому числі, як доказ - тому що ми бачимо напрямок, в якому ціляться, постріл, падіння протестуючого", - заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу ICTV, цитує "Українська правда". 

При цьому він додав, що потрібно провести роботу з ідентифікації відео: того, хто його зняв, а також місця, звідки здійснювали запис, оскільки стороні потерпілих його відправив анонім.

Зазначимо, на початку лютого у справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео, яке судові надали представники потерпілих.

14 лютого відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва, його було долучено до справи.

Нагадаємо, за злочини під час Євромайдану в Україні вирок із позбавленням волі отримала лише одна особа.

Наразі, як зазначив Горбатюк, що до суду скеровано понад 220 обвинувальних актів щодо злочинів проти учасників акцій протесту 2013-2014 років.

 
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20 02 2017 08:18
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