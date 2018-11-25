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ГПУ: На причетність до вбивства Гонгадзе перевіряються вищі посадові особи України

Нікому з цього списку посадовців не оголошували про підозру
Слідчі Генпрокуратури перевіряють на причетність до вбивства "значне коло вищих посадових осіб України".
ГПУ: На причетність до вбивства Гонгадзе перевіряються вищі посадові особи України Георгій Гонгадзе. Фото: obozrevatel.com

"Водночас касаційне оскарження вироку Олексія Пукача – виконавця вбивства Георгія Гонгадзе – унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину", —  йдеться у відповіді ГПУ на запит "Радіо Свобода".

Колишній потерпілий у справі Олексій Подольський, якого раніше викрали, вивезли до лісу та побили, заявив, що у провадженні щодо організації та підбурення до умисного вбивства Гонгадзе його потерпілим не визнають. У відповіді "Радіо Свобода" Генпрокуратура це підтвердила.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що на причетність до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе перевіряють усіх колишніх вищих посадовців того часу.

У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

Весь цей час тіло Георгія, якого друзі називали Гією, не ховали, оскільки мама журналіста Леся Гонгадзе не визнавала, що знайдені останки належать її синові. 30 листопада 2013 року мати Гонгадзе померла на 69-му році життя.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. Захист Пукача просив замінити довічне ув’язнення на 15 років в’язниці, але 6 січня 2016 року Апеляційний суд залишив вирок без змін.

 
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25 11 2018 10:54
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