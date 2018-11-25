ГПУ: На причетність до вбивства Гонгадзе перевіряються вищі посадові особи України

Нікому з цього списку посадовців не оголошували про підозру

Слідчі Генпрокуратури перевіряють на причетність до вбивства "значне коло вищих посадових осіб України".

"Водночас касаційне оскарження вироку Олексія Пукача – виконавця вбивства Георгія Гонгадзе – унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину", — йдеться у відповіді ГПУ на запит "Радіо Свобода".

Колишній потерпілий у справі Олексій Подольський, якого раніше викрали, вивезли до лісу та побили, заявив, що у провадженні щодо організації та підбурення до умисного вбивства Гонгадзе його потерпілим не визнають. У відповіді "Радіо Свобода" Генпрокуратура це підтвердила.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що на причетність до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе перевіряють усіх колишніх вищих посадовців того часу.

У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.