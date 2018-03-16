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Комітет Ради отримав від ГПУ подання на арешт Савченко, - ЗМІ

Після того, як подання буде надіслано народному депутату Савченко, у неї буде 5 днів на те, щоб надати письмові пояснення
У Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.
Комітет Ради отримав від ГПУ подання на арешт Савченко, - ЗМІ Фото: Українська правда

Про це повідомили у секретаріаті комітету, передає "Укрінформ".

"Вчора ввечері надійшло подання. Комітет ще не визначився, коли буде розглядати це подання. Чекаємо інформацію від голови Верховної Ради, що надіслано подання народному депутату Савченко, і потім комітет буде визначатися, коли призначати дату засідання", - зазначила керівник секретаріату комітету Марія Нехоца.

У свою чергу, перший заступник голови комітету Володимир Арешонков зазначив, що наступне засідання комітету заплановане на середу, 21 березня, і на ньому, можливо, буде розглядатися таке подання ГПУ.

"Після того, як подання буде надіслано народному депутату Савченко, у неї буде 5 днів на те, щоб надати письмові пояснення... Орієнтовно комітет зможе розглянути подання вже наступного тижня, по плану наступне засідання комітету у середу. Якщо Савченко отримає сьогодні всі матеріали, то до середи ми вкладаємося у строки, і тоді таке засідання комітету може відбутися у середу", - сказав Арешонков.

При цьому він спрогнозував, що парламент у сесійній залі зможе розглянути відповідне подання ГПУ у наступний четвер, 22 березня.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.

Також народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.

Зазначимо, що Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони. 

Вчора представник президента у парламенті Ірина Луценко заявляла, що у четвер Савченко вивели з Ради через погрозу з її боку.

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16 03 2018 11:21
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