Комітет Ради отримав від ГПУ подання на арешт Савченко, - ЗМІ
Про це повідомили у секретаріаті комітету, передає "Укрінформ".
"Вчора ввечері надійшло подання. Комітет ще не визначився, коли буде розглядати це подання. Чекаємо інформацію від голови Верховної Ради, що надіслано подання народному депутату Савченко, і потім комітет буде визначатися, коли призначати дату засідання", - зазначила керівник секретаріату комітету Марія Нехоца.
У свою чергу, перший заступник голови комітету Володимир Арешонков зазначив, що наступне засідання комітету заплановане на середу, 21 березня, і на ньому, можливо, буде розглядатися таке подання ГПУ.
"Після того, як подання буде надіслано народному депутату Савченко, у неї буде 5 днів на те, щоб надати письмові пояснення... Орієнтовно комітет зможе розглянути подання вже наступного тижня, по плану наступне засідання комітету у середу. Якщо Савченко отримає сьогодні всі матеріали, то до середи ми вкладаємося у строки, і тоді таке засідання комітету може відбутися у середу", - сказав Арешонков.
При цьому він спрогнозував, що парламент у сесійній залі зможе розглянути відповідне подання ГПУ у наступний четвер, 22 березня.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.
Також народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.
Зазначимо, що Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.
Вчора представник президента у парламенті Ірина Луценко заявляла, що у четвер Савченко вивели з Ради через погрозу з її боку.
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