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ГПУ направила в Іспанію документи для екстрадиції матері Онищенка

Інессу Кадирову затримали в Мадриді в березні
Генеральна прокуратура України направила в компетентні органи Іспанії документи, необхідні для початку процедури екстрадиції Інесси Кадирової, матері депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (група "Воля народу"), підозрюваної в причетності до так званої "газової справи".
ГПУ направила в Іспанію документи для екстрадиції матері Онищенка Олександр Онищенко. Фото: brd24.com

Відповідну інформацію повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін. "Уже відправили запит", - повідомив він, інформує "LB.ua".

За його словами, документи для екстрадиції були відправлені в середу.

Як відомо, Онищенку закидають заподіяння державі збитків на суму 3 млрд гривень шляхом газових махінацій. Слідчі вважають, що газ, який видобували компанії Онищенка в рамках спільної діяльності з "Укргазвидобуванням", потрапляв на фіктивні біржі за заниженою ціною. Його викуповували пов'язані компанії і перепродували вже за ринковою.

Усього в рамках кримінального провадження затримано 12 осіб. Онищенко виїхав за кордон. Керівниками злочинного угруповання, крім самого депутата, називали його матір і бізнесмена Валерія Постного. Кілька фігурантів "газової справи" визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством. Сам Онищенко заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Нагадаємо, за запитом НАБУ 30 березня в Мадриді затримали матір Онищенка – Інесу Кадирову, яку НАБУ підозрює в участі в газових схемах. Про це стало відомо 31 березня.

Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

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19 04 2017 17:16
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