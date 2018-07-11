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ГПУ направила в Раду подання на Березкіна

Подання ініційоване керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно народного депутата Станіслава Березкіна.
ГПУ направила в Раду подання на Березкіна Фото: podrobnosti.ua

Подання ініційоване керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, повідомляє у Facebook речник генпрокурора Лариса Сарган.

Нагадаємо, що 24 жовтня НАБУ затримало 10 осіб, підозрюваних у заволодінні $ 20 млн державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна Максима.

25 жовтня суд заарештував п'ятьох підозрюваних: заступник голови правління Ірину Земцову - із заставою 7 млн ​​гривень, співробітника Департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" - із заставою 1,5 млн гривень, керівника ПрАТ "Креатив" - із заставою 2 млн гривень, співробітника ПАТ "Креатив груп" - із заставою 2 млн грн і співробітника ПАТ" Креатив груп "- із заставою 550 тис грн.

Максим Березкін і ще п'ятеро підозрюваних внесли встановлені судом застави і вийшли з СІЗО.

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07 11 2018 16:35
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