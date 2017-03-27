ГПУ направила в суд обвинувальний акт щодо "беркутівців", обвинувачених у вбивствах
Двох колишніх "беркутівців" звинувачують у незаконному перешкоджанні мітингу із застосуванням фізичного насильства, перевищенні службових повноважень 18 лютого 2014 року на вул. Інститутській, Кріпосному провулку, а також скоєнні 18.02.2014 р. на вул. Інститутській, Кріпосному провулку на виконання відверто злочинного наказу закінченого замаху на умисне вбивство 33 осіб, повідомляє сайт ГПУ.
Крім того, одному з цих бійців спецпідрозділу "Беркут" інкримінують вчинення 18.02.2014 р. умисного вбивства трьох осіб з числа учасників ходи "Мирний наступ".
Іншого, ще з двома колишніми працівниками БМОП "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області, також звинувачено в скоєнні 29.01.2015 р. на стаціонарному посту №2 в смт Пісочин Харківської області перешкоджання законній професійній діяльності журналіста ГО "Громадське телебачення".
Ще одного колишнього співробітника БМОП "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області, якого підозрюють у причетності до вбивств протестувальників, оголошено в розшук.
Як відомо, за результатами розслідування подій 18 лютого 2014 року в суд направлено і розглядаються обвинувальні акти щодо двох командирів батальйону, командира роти, яким інкриміновано перевищення влади і службових повноважень, заподіяння тілесних ушкоджень тощо. Стосовно одного міліціонера спецпідрозділу "Беркут" винесено вирок.
Також повідомлено про підозру в організації цих злочинів і оголошено в розшук екс-президента України, керівництво МВС України та ГУ МВС України в Києві.
Нагадаємо, що екс-"беркутівцю" Віталію Гончаренку, підозрюваному у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану, Печерський суд Києва змінив запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою строком на 60 діб.
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