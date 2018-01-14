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ГПУ не може розслідувати "злив" документів Al Jazeera, – Горбатюк

Горбатюк уточнив, що фактами витоку інформації має займатися поліція або Служба безпеки України
Генпрокуратура не може почати розслідування за фактом витоку інформації щодо конфіскованих "грошей Януковича", опублікованої Al Jazeera.
ГПУ не може розслідувати "злив" документів Al Jazeera, – Горбатюк Сергій Горбатюк. Фото: hromadske.tv

Про це 14 січня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, пише "Українська правда". Він зазначив, що особисто йому нічого не відомо про те, яким чином рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" було засекречено, скільки людей мали доступ до нього і яким чином відбувся витік інформації закордонним ЗМІ.

"На сьогоднішній день – з 20 листопада – слідчі ГПУ втратили повноваження реєструвати будь-які провадження, і Верховна Рада  не воліє їх продовжувати. Відповідно, Генпрокуратура не може зареєструвати провадження за цим фактом", – зазначив Горбатюк.

Він уточнив, що фактами витоку інформації має займатися поліція або Служба безпеки України.

Говорячи про повідомлення щодо конфіскації "грошей Януковича", Горбатюк зауважив, що має бути підтверджено відповідний вирок про конфіскацію, який оприлюднила Al Jazeera.

"На сьогоднішній день такого підтвердження від держави немає", – нагадав він.

Нагадаємо, Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким Олександр Онищенко та Павло Фукс придбали в Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera.

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14 01 2018 23:40
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