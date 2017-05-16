ГПУ не знайшла доказів причетності Бойка до схем розкрадання грошей на нафтових вишках

Слідчі Генпрокуратури України під час розслідування кримінальних проваджень щодо лідера фракції Ради "Опозиційний блок" Юрія Бойка не встановили фактів, які доводять його причетність до злочинної схеми закупівлі за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу в Чорноморському шельфі і, як наслідок, проект повідомлення про підозру йому не складався.

"Слідство у даний час не встановило фактів підписання від імені Бойка Ю.А. документів (наказів, листів, протоколів, узгоджень тощо) про проведення закупівель СПБУ (самопідйомної бурова установка), а допитані в ході досудового розслідування свідки про безпосередній його причетності до злочинної схеми закупівлі платформ за завищеними цінами не повідомляла, в зв'язку з чим прямих доказів про таку участь ніхто не почув і проект повідомлення про підозру не складався", - йдеться в доповідній записці начальника Департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергія Горбатюка у відповідь на запит генпрокурора Юрія Луценка, оприлюдненому речницею генпрокурора Ларисою Сарган.

Нагадаємо, що Росія встановила бурові вишки на українських родовищах у Чорному морі.

17 липня Держприкордонслужба заявила про порушення Росією норм міжнародного морського права. 16-17 липня кораблем Морської охорони Держприкордонслужби у взаємодії з літаком ВМС було виявлено та задокументовано факт відбуксирування самопідйомної бурової установки "Сиваш" з рейду порту н. п. Чорноморське (тимчасово окупована територія АР Крим) в район Голіцинського газового родовища, яке розташоване у виключній (морській) економічній зоні України.

14 грудня минулого року Росія відвела ближче до півострова Крим бурові установки В-312 і В-319 (так звані "вишки Бойка"), які після анексії залишилися на Одеському газовому родовищі. "Петро Годованець" і "Незалежність" перемістили за наказом "глави" окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова. Таке рішення ухвалили нібито у зв'язку зі складною міжнародною ситуацією.

Насправді екстрена евакуація бурових установок "Чорноморнафтогазу" у російські територіальні води під військовим конвоєм пов'язана з ризиком їхнього арешту за позовом "Нафтогазу України".

Довідка: 2011 року держпідприємство "Чорноморнафтогаз" придбало дві глибоководні бурові платформи за $ 400 млн кожну. Угоди оформило через посередників, що дало привід запідозрити корупцію. 2013 року норвезька фірма Ferncliff повідомила, що 2012 року продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо "Нафтогазу" за $220 млн, тоді як у "Нафтогазі" заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за $ 400 млн. Юрій Бойко обіймав посаду міністра енергетики у 2011 році, і бурові платформи охрестили "вишками Бойка". Крім того, є непрямі ознаки, що Бойко причетний до цього корупційного придбання.

2014 року обидві вишки перейшли у власність Росії, коли Крим анексували. При цьому, вони залишалися на Одеському родовищі, яке набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова.