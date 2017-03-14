ГПУ немає жодних підстав застосовувати щодо Януковича заочне розслідування, - адвокат

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявляє, що заочне розслідування щодо його підзахисного має бути припинено, однак у ГПУ з цим категорично не погоджуються.

"Після отримання Генпрокуратурою України від Генпрокуратури Російської Федерації офіційного підтвердження адреси проживання Віктора Януковича та згоди сприяти у вчиненні всіх необхідних процесуальних дій, у ГПУ немає жодних підстав застосовувати щодо Віктора Януковича процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування", - заявив адвокат, інформує "Українська правда".

Він наполягає що заочне розслідування щодо Януковича вже припинено відповідно до ч. 5 статті 297-4 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою, якщо підстави для заочного досудового розслідування "перестали існувати", подальше досудове розслідування здійснюється у загальному порядку.

"Будь-які спроби подальшого ведення заочного розслідування є кримінально караним злочином та порушенням права особи на захист, гарантованого як українським так і міжнародним законодавством", – зазначив Віталій Сердюк.

"У випадку ігнорування співробітниками ГПУ цього факту, захист буде вимушений подати заяву про скоєння злочину", - наголосив адвокат.

Він також назвав "Українській правді" адресу проживання Януковича.

"Ця адреса відома давно, за нею відбувалося офіційне листування. Це не склад, це житловий будинок окремо побудований на території котеджного невеликого містечка. Там огороджено житлові будинки", - зазначив Сердюк.



Фото: pravda.com.ua

На питання, чи мешкає Янукович там постійно, чи ця адреса використовується лише для листування, Сердюк відповів:

"Він постійно проживає за цією адресою, але мій клієнт багато їздить по відрядженнях. З урахуванням того, що розшуку немає, він може вільно пересуватися як по Росії, так і по світу. Він не оголошений у розшук, тому жодних обмежень немає", - сказав Сердюк.

Водночас він не відповів на питання про те, якого саме характеру ці відрядження Януковича, та куди саме він мандрує.

У Генпрокуратурі наголошують, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

В коментарі "Українській правді" прокурор військової прокуратури Роман Кравченко зазначив, що "заочне розслідування може закінчитися, лише якщо він добровільно повернеться в Україну. Адреса, яку називають адвокати Януковича нами не підтверджується".

Нагадаємо, що прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура Росії повідомила українській прокуратурі неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича.